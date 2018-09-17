17 сентября. Mossovetinfo.ru – Работ по монтажу крыши-трансформера во Дворце водных видов спорта в Лужниках планируется завершить к концу октября, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.



Общая площадь кровли составит 7 тысяч квадратных метров. В теплый сезон с помощью специального механизма крыша будет убираться.



Новый Дворец водных видов спорта строится в Лужниках на месте старого бассейна. Ежедневно он сможет принимать до 10 тысяч посетителей. Площадь водной поверхности нового плавательного комплекса будет в три раза больше, чем в старом бассейне. При этом, для сохранения архитектурного облика Лужников, новый бассейн строится в стилистике 50-х годов. Открытие Дворца водных видов спорта запланировано на 2020 год.