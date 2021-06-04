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Город (Москва и область)     04.06.2021 18:07

Завершен первый этап реконструкции участка МЖД Каланчевская - Курская

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Теги:  железная дорога  строительство  реконструкция  МЦД-4 

4 июня. Mossovetinfo.ru — Завершен первый этап реконструкции участка железной дороги Каланчевская - Курская, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на заммэра Андрея Бочкарева.

Бочкарев рассказал, что на Каланчевской площади построен однопутный путепровод, уложен четвертый главный путь для организации на нем реверсивного движения.

Сейчас идет подготовка ко второму этапу реконструкции. В ходе работ будут разобраны старые пути и уложены первый, второй и третий главные пути. Кроме того, будет завершена реконструкция станции Каланчевская, которая превратится в современный пересадочный узел.

Старт второго этапа реконструкции участка намечен на июль. После его окончания пропускная способность участка вырастет вдвое, что позволит запустить маршрут МЦД-4.

Ранее сообщалось, что в рамках создания МЦД-4 до конца 2021 года в Москве откроют 7 станций.

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Карта места

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Теги: 
железная дорога  строительство  реконструкция  МЦД-4 

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