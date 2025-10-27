Другие материалы
Город (Москва и область)
30.10.2025, 09:20
Завершен важный этап строительства Рублево-Архангельской линии метро - Собянин
30 октября — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что проведены тоннельные работы для включения стан...
Город (Москва и область)
27.10.2025, 09:17
За 10 лет портал mos.ru стал ядром цифровой экосистемы Москвы - Собянин
27 октября — Mossovetinfo.ru — Портал mos.ru является ядром цифровой экосистемы Москвы, предоставляющей более 450 различ...
Город (Москва и область)
27.10.2025, 08:40
До 10 градусов тепла, облачно, в понедельник 27 октября в столичном регионе
27 октября — Mossovetinfo.ru — До плюс 10 градусов тепла, облачная погода, небольшой дождь ожидаются в понедельник в с...