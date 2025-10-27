 
Актуальные темы: переговоры
Город (Москва и область)     30.10.2025 09:20

Завершен важный этап строительства Рублево-Архангельской линии метро - Собянин

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  метро  Рублево-Архангельская  тоннель  радиус  Шелепиха  Деловой центр  БКЛ 

30 октября — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что проведены тоннельные работы для включения станций “Шелепиха” и “Деловой центр”, ранее действовавших в составе БКЛ, в новый радиус. Специалисты провели масштабные работы по переборке тоннелей между станциями «Шелепиха» и «Звенигородская». Всего извлекли 34 тысячи кубометров грунта. Тоннели расширили с шести до 10 метров, чтобы соединить двухпутные участки линии и обеспечить безопасное движение поездов.

«Специалисты провели масштабные работы по переборке тоннелей между станциями “Шелепиха” и “Звенигородская”. Это необходимо для включения станций “Шелепиха” и “Деловой центр”, ранее действовавших в составе БКЛ, в новый радиус», — отметил Мэр Москвы, чьи слова приводит сайт mos.ru.

Также сообщается, что Рублево-Архангельская линия протянется почти на 28 километров — от Московского международного делового центра «Москва-Сити» до Красногорска.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
метро  Рублево-Архангельская  тоннель  радиус  Шелепиха  Деловой центр  БКЛ 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

09:20 Город (Москва и область) Завершен важный этап строительства Рублево-Архангельской линии метро - Собянин

11:47 Происшествия ГП РФ требует изъять активы экс-мэра Сочи Копайгородского на 1,7 млрд руб

09:08 Происшествия Мужчина-пешеход погиб под колесами электробуса на северо-востоке Москвы

22:08 Происшествия Более 370 мигрантов задержано в одном из столичных хостелов

09:17 Город (Москва и область) За 10 лет портал mos.ru стал ядром цифровой экосистемы Москвы - Собянин

Актуальные материалы

20:45 В мире Трамп заявил, что встретится с Путиным в Будапеште

21:38 В мире «Крайне враждебными» назвал Трамп решение Китая ограничить экспорт редкоземельных элементов

16:25 В мире Соглашение о Силе Сибири-2 стало дипломатической победой Путина – Блумберг

09:05 В мире Путин: РФ и Китай одинаково смотрят на продвижение справедливого мироустройства

09:52 Общество Школьные чаты в Москве переведут в мессенджер Мах

21:33 В мире Путин провел в Кремле Совещание по итогам российско-американской встречи в верхах

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru