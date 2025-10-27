Завершен важный этап строительства Рублево-Архангельской линии метро - Собянин

30 октября — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что проведены тоннельные работы для включения станций “Шелепиха” и “Деловой центр”, ранее действовавших в составе БКЛ, в новый радиус. Специалисты провели масштабные работы по переборке тоннелей между станциями «Шелепиха» и «Звенигородская». Всего извлекли 34 тысячи кубометров грунта. Тоннели расширили с шести до 10 метров, чтобы соединить двухпутные участки линии и обеспечить безопасное движение поездов.



Также сообщается, что Рублево-Архангельская линия протянется почти на 28 километров — от Московского международного делового центра «Москва-Сити» до Красногорска.