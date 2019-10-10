10 октября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем персональном блоге о благоустройстве Овчинниковской и Озерковской набережных в Замоскворечье.
Основные работы по благоустройству завершены, сообщил мэр Москвы. На набережных расширили и замостили тротуары, организовали зоны отдыха у воды, разбили газоны, высадили порядка 1300 кустарников. Поздней осенью будут также высажены более 100 деревьев, которые должны визуально отделить пешеходную часть набережных от проезжей части.
В ходе благоустройства были обустроены два новых сквера: на пересечении Овчинниковской набережной с Садовническим проездом и между Садовническим мостом и Средним Овчинниковским переулком.
На проезжей части набережной вместо двух полос движения осталась одна, ее ширину привели к нормативу. В результате сохранилась транзитная функция набережных.
Комплексное благоустройство было проведено также в прилегающих к набережным переулках: Большом Татарском, Озерковском, Среднем Овчинниковском. Также благоустроили четыре двора в жилых домах, еще в пяти дворах работы по благоустройству завершаются.
Собянин отметил, что с завершением благоустройства Овчинниковской и Озерковской набережных в Замоскворечье появилось еще одном комфортное общественное пространство.
13:04 Город (Москва и область) Завершено благоустройство Овичнниковской и Озерковской набережных
12:42 Власть Глава управы района Свиблово освобожден от занимаемой должности
12:33 В России В НМИЦ имени Блохина выявлены серьезные нарушения, требующие скорейшего исправления - Минздрав
11:36 Город (Москва и область) Строительство дома по программе реновации началось в районе Ломоносовский
11:16 Общество В «Активном гражданине» началось голосование по новому стандарту городских поликлиник
07:25 Общество Какие отделы ЗАГС можно зарегистрировать брак в праздники
07:14 Город (Москва и область) За месяц прививку от гриппа в Москве сделали более полутора миллионов человек.
20:27 Город (Москва и область) Четыре новые выделенные полосы заработают в Москве 7 октября
12:34 Происшествия Мосгорсуд изменил приговор Павлу Устинову, он получил условный срок
12:16 Город (Москва и область) В Москве проведут конкурс на лучший проект комплексного благоустройства природных территорий