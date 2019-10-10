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Город (Москва и область)     10.10.2019 13:04

Завершено благоустройство Овичнниковской и Озерковской набережных

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Теги:  Сергей Собянин  благоустройство  набережные 

10 октября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем персональном блоге о благоустройстве Овчинниковской и Озерковской набережных в Замоскворечье.

Основные работы по благоустройству завершены, сообщил мэр Москвы. На набережных расширили и замостили тротуары, организовали зоны отдыха у воды, разбили газоны, высадили порядка 1300 кустарников. Поздней осенью будут также высажены более 100 деревьев, которые должны визуально отделить пешеходную часть набережных от проезжей части.

В ходе благоустройства были обустроены два новых сквера: на пересечении Овчинниковской набережной с Садовническим проездом и между Садовническим мостом и Средним Овчинниковским переулком.

На проезжей части набережной вместо двух полос движения осталась одна, ее ширину привели к нормативу. В результате сохранилась транзитная функция набережных.

Комплексное благоустройство было проведено также в прилегающих к набережным переулках: Большом Татарском, Озерковском, Среднем Овчинниковском. Также благоустроили четыре двора в жилых домах, еще в пяти дворах работы по благоустройству завершаются.

Собянин отметил, что с завершением благоустройства Овчинниковской и Озерковской набережных в Замоскворечье появилось еще одном комфортное общественное пространство.


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Карта места

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Теги: 
Сергей Собянин  благоустройство  набережные 

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