10 октября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем персональном блоге о благоустройстве Овчинниковской и Озерковской набережных в Замоскворечье.



Основные работы по благоустройству завершены, сообщил мэр Москвы. На набережных расширили и замостили тротуары, организовали зоны отдыха у воды, разбили газоны, высадили порядка 1300 кустарников. Поздней осенью будут также высажены более 100 деревьев, которые должны визуально отделить пешеходную часть набережных от проезжей части.



В ходе благоустройства были обустроены два новых сквера: на пересечении Овчинниковской набережной с Садовническим проездом и между Садовническим мостом и Средним Овчинниковским переулком.



На проезжей части набережной вместо двух полос движения осталась одна, ее ширину привели к нормативу. В результате сохранилась транзитная функция набережных.



Комплексное благоустройство было проведено также в прилегающих к набережным переулках: Большом Татарском, Озерковском, Среднем Овчинниковском. Также благоустроили четыре двора в жилых домах, еще в пяти дворах работы по благоустройству завершаются.



Собянин отметил, что с завершением благоустройства Овчинниковской и Озерковской набережных в Замоскворечье появилось еще одном комфортное общественное пространство.