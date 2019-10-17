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Город (Москва и область)     17.10.2019 11:05

Завершено благоустройство улицы Ильинка и прилегающих переулков

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Теги:  благоустройство  Ильинка 

17 октября. Mossovetinfo.ru – В Москве завершились работы по благоустройству улицы Ильинка и прилегающих к ней переулков, сообщается на портале mos.ru со ссылкой на заммэра Москвы Петра Бирюкова.

Помимо Ильинки были благоустроены Старопанский, Большой Черкасский, Ветошный, Ипатьевский и Никольский переулки. Общая площадь благоустройства составила более 5 гектаров.

По словам Бирюкова, основной целью благоустройства было создание комфортного пространства как для пешеходов, так и для автомобилистов.

Чтобы разгрузить транспортную нагрузку на Ильинку, была изменена схема движения транспорта. Транзитный проезд по Большому Черкасскому переулку отменили, как и поворот с Новой площади на Малый Черкасский переулок. Теперь автомобили поворачивают с Ильинки на Большой Черкасский переулок, двигаются в сторону Малого Черкасского переулка, а затем выезжают на Новую площадь.

В ходе работ по благоустройству все воздушные кабельные сети были убраны под землю, тротуары расширили и замостили гранитной плиткой, установили стилизованные под старину светильники с энергосберегающими лампами, отремонтировали фасады пяти зданий, в том числе двух объектов культурного наследия.

В районе сквера, разбитого на месте на месте церкви Николая Чудотворца «Большой Крест», был обнаружен фундамент церкви. Церковь была построена в конце XVII века и снесена в 1934 году. Найденный фундамент был выделен с помощью гранитных элементов, которые возвышаются над поверхностью земли.


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Карта места

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Теги: 
благоустройство  Ильинка 

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