17 октября. Mossovetinfo.ru – В Москве завершились работы по благоустройству улицы Ильинка и прилегающих к ней переулков, сообщается на портале mos.ru со ссылкой на заммэра Москвы Петра Бирюкова.



Помимо Ильинки были благоустроены Старопанский, Большой Черкасский, Ветошный, Ипатьевский и Никольский переулки. Общая площадь благоустройства составила более 5 гектаров.



По словам Бирюкова, основной целью благоустройства было создание комфортного пространства как для пешеходов, так и для автомобилистов.



Чтобы разгрузить транспортную нагрузку на Ильинку, была изменена схема движения транспорта. Транзитный проезд по Большому Черкасскому переулку отменили, как и поворот с Новой площади на Малый Черкасский переулок. Теперь автомобили поворачивают с Ильинки на Большой Черкасский переулок, двигаются в сторону Малого Черкасского переулка, а затем выезжают на Новую площадь.



В ходе работ по благоустройству все воздушные кабельные сети были убраны под землю, тротуары расширили и замостили гранитной плиткой, установили стилизованные под старину светильники с энергосберегающими лампами, отремонтировали фасады пяти зданий, в том числе двух объектов культурного наследия.



В районе сквера, разбитого на месте на месте церкви Николая Чудотворца «Большой Крест», был обнаружен фундамент церкви. Церковь была построена в конце XVII века и снесена в 1934 году. Найденный фундамент был выделен с помощью гранитных элементов, которые возвышаются над поверхностью земли.