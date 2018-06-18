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Город (Москва и область)     18.06.2018 10:37

Завершилась реставрация центрального входа в Парк Горького

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Теги:  Парк Горького  реставрация  объекты культурного наследия 

18 июня. Mossovetinfo.ru – В Москве завершилась реставрация центрального входа в ЦПКиО имени Горького, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Арка главного входа была отреставрирована еще в 2015 году, последние два года шла реставрация циркумференций – боковых крыльев, где с 50-х годов прошлого века располагались кассы.

А рамках работ по реконструкции были полностью восстановлены внешний облик павильонов, их внутренняя планировка, лепной декор, люстры и двери помещений. Внешние стены зданий покрыли специальным составом, который защитит их от внешних воздействий. В главных залах павильонов восстановили наборный паркет, а в остальных уложили мозаичное покрытие. Кроме того, в ходе реконструкции были модернизированы системы канализации, водоснабжения и вентиляции.

Ансамбль центрального входа в Парк Горького в 2009 году был признан выявленным объектом культурного наследия. Поэтому все работы по реставрации выполнялись по проекту, согласованному с департаментом культурного наследия Москвы.


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Карта места

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Теги: 
Парк Горького  реставрация  объекты культурного наследия 

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