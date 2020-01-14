21 января. Mossovetinfo.ru – Заявки на получение доступа к электронной медицинской карте уже подали 20 тысяч москвичей, 10 тысяч уже получили доступ, сообщил на своем официальном сайте мэр Москвы Сергей Собянин.



По мнению мэра Москвы, доступ к электронной медицинской карте в ближайшее время станет одним из самых популярных цифровых сервисов, в связи с чем Собянин ответил на наиболее часто задаваемые вопросы.



Собянин отметил, что многие москвичи жалуют на сложную процедуру подачи заявки, при которой необходимо приложить к заявке фотографию с паспортом в руке. Это сделано для того, чтобы доступ максимально защитить личные данные, к которым относятся и данные медицинской карты. Однако в ближайшее время появится более простой способ. Получить доступ к электронной медкарте без приложения фотографии с паспортом смогут москвичи, которые приходили в МФЦ и лично подтвердили свою учетную запись на mos.ru. Сейчас таких граждан в Москве насчитывается более 1,5 миллиона.



Также, по словам мэра Москвы, для защиты данных ЭМК используется двухэтапная авторизация, как в интернет-банкинге: после ввода логина и пароля на телефон приходит смс с одноразовым паролем для входа.



Собянин также рассказал, что, если кто-то из граждан не хочет пользоваться ЭМК, он может не подавать заявку на доступ, а для тех пациентов, которые категорически против ЭМК, появится возможность написать заявление об отказе от доступа к ЭМК. В таком случае пациент и дальше будет получать выписки с результатами анализов и рекомендациями врачей в бумажном виде, а доступ к его ЭМК будут иметь только врачи.



Доступ к электронным медицинским картам москвичи получили 14 января 2020 года.