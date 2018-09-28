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Город (Москва и область)     28.09.2018 13:45

Здание Театра имени Пушкина в Москве отреставрируют

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Теги:  театры  реставрация  объекты культурного наследия 

28 сентября. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы объявили конкурс на разработку концепции реставрации здания Театра имени Пушкина, сообщает пресс-служба департамента строительства столицы.

Здание театра на Тверском бульваре состоит из нескольких кирпичных зданий разной этажности и разного времени постройки, и является объектом культурного наследия федерального значения.

Победитель конкурса должен будет в течение 6,5 месяцев разработать проект реставрации здания, в ходе которой здание необходимо будет оснастить новыми инженерными сетями, сцену и зрительный зал оснастить современным театральным оборудованием, и создать для актеров и зрителей комфортные и безопасные условия. Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 13 миллионов рублей.


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Теги: 
театры  реставрация  объекты культурного наследия 

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