25 апреля. Mossovetinfo.ru – Здание на территории парка «Сокольники» признали выявленным объектом культурного наследия. Об этом сообщается на портале мэра Москвы.



Это дача, которая принадлежала семье водочных магнатов Смирновых. Дом был построен в 1915 году. Нынешний адрес объекта — улица Большая Оленья, дом 15, строение 1.



Эксперты сравнивают дом в парке с итальянскими виллами из-за колонн, больших арочных окон и башни.