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Город (Москва и область)     25.04.2018 08:20

Здание в парке «Сокольники» признали выявленным объектом культурного наследия

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Теги:  парк Сокольники  парки  культурное наследие 

25 апреля. Mossovetinfo.ru – Здание на территории парка «Сокольники» признали выявленным объектом культурного наследия. Об этом сообщается на портале мэра Москвы.

Это дача, которая принадлежала семье водочных магнатов Смирновых. Дом был построен в 1915 году. Нынешний адрес объекта — улица Большая Оленья, дом 15, строение 1.

Эксперты сравнивают дом в парке с итальянскими виллами из-за колонн, больших арочных окон и башни.


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Карта места

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Теги: 
парк Сокольники  парки  культурное наследие 

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