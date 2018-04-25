25 апреля. Mossovetinfo.ru – Здание на территории парка «Сокольники» признали выявленным объектом культурного наследия. Об этом сообщается на портале мэра Москвы.
Это дача, которая принадлежала семье водочных магнатов Смирновых. Дом был построен в 1915 году. Нынешний адрес объекта — улица Большая Оленья, дом 15, строение 1.
Эксперты сравнивают дом в парке с итальянскими виллами из-за колонн, больших арочных окон и башни.
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