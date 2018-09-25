25 сентября. Mossovetinfo.ru – На Ленинградском проспекте в Мосве построят многофункциональный комплекс в стиле сталинских «Высоток», сообщает АГН «Москва» со ссылкой на представителя девелоперской компании Alcon Development, которая занимается строительством.
В здании будет 31 этаж, его высота составит более 150 метров. Общая площадь комплекса составит около 53 тысячи квадратных метров. Помимо главного корпуса, в котором разместится гостиница, будет построено еще и семиэтажное офисное здание.
Строительство комплекса уже началось. В настоящее время идет создание свайного основания. Завершить строительство планируется в 2021 году.
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