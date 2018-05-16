16 мая. Mossovetinfo.ru – Кирпичное двухэтажное здание постройки 1860 года, расположенное в центре Москвы, выставлено на торги, сообщается на официальном сайт департамента Москвы по конкурентной политике.



Здание расположено в пешей доступности от станции метро «Маяковская», и подключено ко всем городским коммуникациям. В 2016 году в нем был проведен капитальный ремонт. Здание можно использовать в качестве административного или офисного.



Начальная цена объекта – 55,4 миллиона рублей.