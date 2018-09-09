9 сентября. Mossovetinfo.ru – Комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) и системы видеонаблюдения на избирательных участках на выборах мэра Москвы работают в штатном режиме, никаких жалоб на их работу не поступало, сообщил журналистам заместитель председателя Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.
По словам Ермолова, КОИБами оснащено около половины избирательных участков в Москве. По данным Мосгоризбиркома все они работают в штатном режиме, никаких обращений на горячую линию по поводу их работы не поступало. Системы видеонаблюдения, установленные на всех избирательных участках, также работают штатно, трансляция выборов в интернет осуществляется в полном объеме.
В Москве проходят выборы мэра города. На пост мэра Москвы претендуют пять кандидатов. В 08:00 в столице открылось 3,8 тысячи избирательных участков, они будут работать до 22:00. Еще 209 избирательных участков открылись за пределами Москвы, на территории Московской и соседних областей.
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