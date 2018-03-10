10 марта. Mossovetinfo.ru – Станцию Новохохловская Курского направления Московской железной дороги планируется открыть к сентябрю 2018 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин, которого цитирует пресс-служба Стройкомплекса.
В состав остановочного пункта Новохохловская войдет крытый переход, по которому можно будет перейти с Курского направления МЖД на одноименную станцию Московского центрального кольца (МЦК), а также на другие виды общественного городского транспорта.
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