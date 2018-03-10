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Город (Москва и область)     10.03.2018 12:52

Железнодорожную станцию Новохохловская планируется открыть в сентябре

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Теги:  строительство  МЦК  железная дорога  станции  Марат Хуснуллин  Хуснуллин 

10 марта. Mossovetinfo.ru – Станцию Новохохловская Курского направления Московской железной дороги планируется открыть к сентябрю 2018 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин, которого цитирует пресс-служба Стройкомплекса.

В состав остановочного пункта Новохохловская войдет крытый переход, по которому можно будет перейти с Курского направления МЖД на одноименную станцию Московского центрального кольца (МЦК), а также на другие виды общественного городского транспорта.


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Карта места

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Теги: 
строительство  МЦК  железная дорога  станции  Марат Хуснуллин  Хуснуллин 

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