Город (Москва и область)     13.02.2026 10:00

«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы объявлен в столичном регионе

Теги:  Гидрометцентр РФ  Москва  Московская область  желтый уровень  гололедица 

13 февраля — Mossovetinfo.ru — «Желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы будет действовать в Москве до 21:00 13 февраля, а в Подмосковье с 21:00 13 февраля до 21:00 14 февраля. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

«Гололедно-изморозевое отложение. Период предупреждения до 21:00 13 февраля. На дорогах сохранится гололедица», – говорится в сообщении.

«Гололедно-изморозевое отложение. Период предупреждения с 21:00 13 февраля до 21:00 14 февраля», - сообщил Гидрометцентр РФ.

Отмечается, что в Московской области 14 февраля ожидаются осадки, в отдельных районах гололeд, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах сохранится гололедица.

Из-за сильного завершающегося снегопада желтый уровень действовал с 09:00 мск 12 февраля до 09:00 мск 13 февраля.

Желтый уровень опасности предупреждает о потенциальной опасности метеорологических условий.

