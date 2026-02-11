«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы объявлен в столичном регионе

13 февраля — Mossovetinfo.ru — «Желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы будет действовать в Москве до 21:00 13 февраля, а в Подмосковье с 21:00 13 февраля до 21:00 14 февраля. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.



«Гололедно-изморозевое отложение. Период предупреждения до 21:00 13 февраля. На дорогах сохранится гололедица», – говорится в сообщении.



«Гололедно-изморозевое отложение. Период предупреждения с 21:00 13 февраля до 21:00 14 февраля», - сообщил Гидрометцентр РФ.



Отмечается, что в Московской области 14 февраля ожидаются осадки, в отдельных районах гололeд, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах сохранится гололедица.



Из-за сильного завершающегося снегопада желтый уровень действовал с 09:00 мск 12 февраля до 09:00 мск 13 февраля.



Желтый уровень опасности предупреждает о потенциальной опасности метеорологических условий.