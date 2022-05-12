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Город (Москва и область)     12.05.2022 09:14

«Желтый» уровень опасности из-за грозы объявлен в Москве и Подмосковье 13 мая

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Теги:  Москва  Московская область  гидрометцентр  погода  гроза  ветер 

12 мая. Mossovetinfo.ru - Гидрометцентр продлил со вторника «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области до позднего вечера 13 мая в связи с грозами, ветренной погодой.

«Погода потенциально опасна», - предупреждение о грозе действует до 23:00 12 мая, ветер сохранится до позднего вечера 13 мая.

В то же время ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что к вечеру 12 мая грозы доберутся и до Москвы.
Сильный ветер с порывами до 19 м/с ожидается в ночь на пятницу и в начале дня.

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Карта места

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Теги: 
Москва  Московская область  гидрометцентр  погода  гроза  ветер 

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