«Желтый» уровень опасности из-за грозы объявлен в Москве и Подмосковье 13 мая

12 мая. Mossovetinfo.ru - Гидрометцентр продлил со вторника «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области до позднего вечера 13 мая в связи с грозами, ветренной погодой.



«Погода потенциально опасна», - предупреждение о грозе действует до 23:00 12 мая, ветер сохранится до позднего вечера 13 мая.



В то же время ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что к вечеру 12 мая грозы доберутся и до Москвы.

Сильный ветер с порывами до 19 м/с ожидается в ночь на пятницу и в начале дня.