9 октября. Mossovetinfo.ru – Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве в четверг, 10 октября из-за сильного ветра, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.



По прогнозам синоптиков, 10 октября на фоне повышения температуры в Москве ожидается усиление ветра, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду. Предупреждение действительно с 12:00 10 октября до 00:00 11 октября.