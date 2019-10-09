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Город (Москва и область)     09.10.2019 14:45

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве 10 октября из-за сильного ветра

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Теги:  погода  предупреждение  Гидрометцентр  ветер 

9 октября. Mossovetinfo.ru – Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве в четверг, 10 октября из-за сильного ветра, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, 10 октября на фоне повышения температуры в Москве ожидается усиление ветра, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду. Предупреждение действительно с 12:00 10 октября до 00:00 11 октября.


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Теги: 
погода  предупреждение  Гидрометцентр  ветер 

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