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Город (Москва и область)     12.11.2019 14:40

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве 12 и 13 ноября из-за тумана

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Теги:  предупреждение  Гидрометцентр  туман 

12 ноября. Mossovetinfo.ru – Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве с 12 на 13 ноября в связи с возможным образованием тумана, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.

Предупреждение объявлено с 18:00 вторника, 12 ноября, до 09:00 среды, 13 ноября. В этот период в связи с ночным похолоданием и высокой влажностью возможно образование тумана.

Желтый уровень погодной опасности означает, что погода потенциально опасна.


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Теги: 
предупреждение  Гидрометцентр  туман 

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