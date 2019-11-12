12 ноября. Mossovetinfo.ru – Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве с 12 на 13 ноября в связи с возможным образованием тумана, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.



Предупреждение объявлено с 18:00 вторника, 12 ноября, до 09:00 среды, 13 ноября. В этот период в связи с ночным похолоданием и высокой влажностью возможно образование тумана.



Желтый уровень погодной опасности означает, что погода потенциально опасна.