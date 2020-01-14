14 января. Mossovetinfo.ru – Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве с утра 15 января до утра 17 января в связи с ожидающимся усилением ветра, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.



По прогнозам синоптиков, с 09:00 среды, 15 января до 09:00 пятницы, 17 января, в Москве ожидается усиление ветра, порывы которого могут достигать 17 метров в секунду.



Ранее сообщалось, что в течение недели в Москве сохранится аномально теплая погода без существенных осадков. В дневное время температура воздуха будет чуть выше ноля, в ночное время температура будет опускаться чуть ниже ноля.