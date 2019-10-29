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Город (Москва и область)     29.10.2019 12:47

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве 30 октября из-за ветра

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Теги:  Гидрометцентр  предупреждение 

29 октября. Mossovetinfo.ru – Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве в среду, 30 октября, в связи с сильным ветром, сообщается на официальном сайте Гидрметцентра.

По прогнозам синоптиков, порывы ветра в Москве 30 октября могут достигать 17 метров в секунду.

Желтый уровень погодной опасности означает, что погода потенциально опасна.


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Теги: 
Гидрометцентр  предупреждение 

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