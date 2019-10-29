29 октября. Mossovetinfo.ru – Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве в среду, 30 октября, в связи с сильным ветром, сообщается на официальном сайте Гидрметцентра.



По прогнозам синоптиков, порывы ветра в Москве 30 октября могут достигать 17 метров в секунду.



Желтый уровень погодной опасности означает, что погода потенциально опасна.