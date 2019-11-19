19 ноября. Mossovetinfo.ru – Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве до 09:00 среды, 20 ноября в связи с туманом и гололедом, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.
По прогнозам синоптиков, в ночное время температура воздуха в Москве понизится до -1 градуса, в результате в утренние часы на улицах может образоваться туман, на дорогах – гололедица.
Ранее сообщалось, что в связи с туманом в московских аэропортах были отменены и задержаны десятки рейсов.
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