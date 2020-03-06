6 марта. Mossovetinfo.ru –Женщины смогут работать машинистами в московском метро с 2021 года, заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения учебно-производственного центра Московского метрополитена.



По словам Собянина, много лет женщинам было запрещено работать машинистами в метро из-за слишком высоких нагрузок. Однако теперь условия работы стали намного комфортнее и запрет снят.



Мэр Москвы отметил, что современные поезда метро сводят к минимуму негативные факторы работы машиниста, рабочие места организованы эргономично и удобно, управление во многом автоматизировано, поэтому для управления поездом требуется не столько сила и выносливость, сколько ответственность, аккуратность и интеллект. Собянин отметил, что «этих качеств женщинами не занимать», поэтому они могут работать машинистами метрополитена.



Приказ Минтруда РФ, который разрешает женщинам работать машинистами электропоезда в метрополитене, вступает в силу с 1 января 2021 года.



В настоящее время в учебно-производственном центре Московского метрополитена на машинистов обучается 25 женщин. Их программа обучения ничем не отличается от той, по которой обучаются мужчины.



Собянин выразил мнение, что в ближайшие пять лет Московский метрополитен может обучить и принять на работу порядка 500 женщин-машинистов.