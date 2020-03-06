6 марта. Mossovetinfo.ru –Женщины смогут работать машинистами в московском метро с 2021 года, заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения учебно-производственного центра Московского метрополитена.
По словам Собянина, много лет женщинам было запрещено работать машинистами в метро из-за слишком высоких нагрузок. Однако теперь условия работы стали намного комфортнее и запрет снят.
Мэр Москвы отметил, что современные поезда метро сводят к минимуму негативные факторы работы машиниста, рабочие места организованы эргономично и удобно, управление во многом автоматизировано, поэтому для управления поездом требуется не столько сила и выносливость, сколько ответственность, аккуратность и интеллект. Собянин отметил, что «этих качеств женщинами не занимать», поэтому они могут работать машинистами метрополитена.
Приказ Минтруда РФ, который разрешает женщинам работать машинистами электропоезда в метрополитене, вступает в силу с 1 января 2021 года.
В настоящее время в учебно-производственном центре Московского метрополитена на машинистов обучается 25 женщин. Их программа обучения ничем не отличается от той, по которой обучаются мужчины.
Собянин выразил мнение, что в ближайшие пять лет Московский метрополитен может обучить и принять на работу порядка 500 женщин-машинистов.
14:20 Город (Москва и область) Женщины смогут работать машинистами в московском метро с 2021 года - Собянин
13:20 Город (Москва и область) Центральный участок МЦД-2 закроют днем 7 и 8 марта
12:37 Власть Какая погода будет в Москве с 7 по 9 марта
12:03 Город (Москва и область) Сезон велопроката в Москве откроется в апреле
11:01 Происшествия Тренер по каратэ задержан в Москве по подозрению в насилии над ученицами
20:23 Город (Москва и область) В Москве госпитализирован пациент с подозрением на коронавирус
09:22 Город (Москва и область) В Москве запущена новая версия единого транспортного портала
10:09 Власть Путин рассказал, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра
09:19 Город (Москва и область) В Москве с 17 февраля расширена зона платной парковки
14:19 Город (Москва и область) Станцию БКЛ «Сокольники» планируется достроить до конца 2020 года