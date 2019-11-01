Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     01.11.2019 13:10

Жилой дом по программе реновации построят до конца года на юге Москвы

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  программа реновации жилья  строительство  программа реновации  Нагатинский затон  реновация жилья 

1 ноября. Mossovetinfo.ru – Строительство жилого дома по программе реновации жилья завершиться до конца года в районе Нагатинский затон, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе департамента строительства Москвы.

Монолитный односекционный жилой дом строится на Судостроительной улице. В настоящее время идут фасадные работы, завершается внутренняя отделка и благоустройство прилегающей территории.

В доме будет 120 квартир: 60 однокомнатных, 45 двухкомнатных и 15 трехкомнатных.

Первый этаж дома будет нежилым, там разместятся помещения общественного назначения: торговые и социально-бытовые организации. Вход в здание и подход к лифтам будет удобным для маломобильных граждан и родителей с колясками.

Придомовая территория будет благоустроена и озеленена, возле здания будут обустроены детская и спортивная площадки.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
программа реновации жилья  строительство  программа реновации  Нагатинский затон  реновация жилья 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

14:00 Город (Москва и область) Температура воздуха зимой в Москве будет около или выше нормы - синоптики

13:36 В России В России вступил в силу закон о запрете выдачи микрозаймов под залог жилья

13:10 Город (Москва и область) Жилой дом по программе реновации построят до конца года на юге Москвы

12:55 Город (Москва и область) В ноябрьские праздники городские службы будут работать в усиленном режиме

11:44 Город (Москва и область) ЦОДД предупредил о гололедице в Москве вечером 1 ноября

Актуальные материалы

17:00 Город (Москва и область) Некрасовскую линию метро планируют продлить в центр Москвы

16:12 Город (Москва и область) Температуру в домах Москвы повысят в связи с похолоданием

13:04 Город (Москва и область) Большинство преступлений в Москве совершают «гастролеры» - Собянин

12:05 Город (Москва и область) Сезон велопроката в Москве продлен до 17 ноября

12:33 В России ПФР рассказал о возможности досрочно выйти на пенсию

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru