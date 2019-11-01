1 ноября. Mossovetinfo.ru – Строительство жилого дома по программе реновации жилья завершиться до конца года в районе Нагатинский затон, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе департамента строительства Москвы.



Монолитный односекционный жилой дом строится на Судостроительной улице. В настоящее время идут фасадные работы, завершается внутренняя отделка и благоустройство прилегающей территории.



В доме будет 120 квартир: 60 однокомнатных, 45 двухкомнатных и 15 трехкомнатных.



Первый этаж дома будет нежилым, там разместятся помещения общественного назначения: торговые и социально-бытовые организации. Вход в здание и подход к лифтам будет удобным для маломобильных граждан и родителей с колясками.



Придомовая территория будет благоустроена и озеленена, возле здания будут обустроены детская и спортивная площадки.