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Город (Москва и область)
01.11.2019, 14:00
Температура воздуха зимой в Москве будет около или выше нормы - синоптики
1 ноября. Mossovetinfo.ru – Синоптики прогнозируют, что в зимний период температуры воздуха будут около или выше нормы, сообщил на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфа...
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Город (Москва и область)
01.11.2019, 13:10
Жилой дом по программе реновации построят до конца года на юге Москвы
1 ноября. Mossovetinfo.ru – Строительство жилого дома по программе реновации жилья завершиться до конца года в районе Нагатинский затон, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе департамента строитель...
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Город (Москва и область)
01.11.2019, 12:55
В ноябрьские праздники городские службы будут работать в усиленном режиме
1 ноября. Mossovetinfo.ru – В связи с наступающими праздниками со 2 по 5 ноября московские коммунальщики перейдут на особый режим работы, сообщил журналистам заммэра Москвы Петр Бирюков. По с...