10 января. Mossovetinfo.ru – Москомэкспертиза согласовала проект жилого дома, который будет построен на юго-западе Москвы в рамках программы реновации жилья, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.



Жилой дом на 156 квартир с подземной автостоянкой будет построен в 6-м микрорайоне Коньково.



Первый этаж здания будет нежилым, там разместятся комната консьержа, место для колясок, технические помещения и служебные зоны. Дом будет оснащен тремя лифтами.



Прилегающая территория будет благоустроена и озеленена, во дворе оборудуют детскую и спортивную площадки, зоны отдыха, разобьют газоны, высадят кустарники. Также возле дома будет обустроена плоскостная парковка.