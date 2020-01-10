10 января. Mossovetinfo.ru – Москомэкспертиза согласовала проект жилого дома, который будет построен на юго-западе Москвы в рамках программы реновации жилья, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.
Жилой дом на 156 квартир с подземной автостоянкой будет построен в 6-м микрорайоне Коньково.
Первый этаж здания будет нежилым, там разместятся комната консьержа, место для колясок, технические помещения и служебные зоны. Дом будет оснащен тремя лифтами.
Прилегающая территория будет благоустроена и озеленена, во дворе оборудуют детскую и спортивную площадки, зоны отдыха, разобьют газоны, высадят кустарники. Также возле дома будет обустроена плоскостная парковка.
13:07 Город (Москва и область) Жилой дом по программе реновации построят на юго-западе Москвы
12:34 Город (Москва и область) Москва вышла на первое место в мире по количеству машин каршеринга
11:25 Город (Москва и область) Московский зоопарк начал принимать нераспроданные елки
10:44 Город (Москва и область) Крещенских морозов в Москве не ожидается
10:21 Город (Москва и область) Более 470 заявок подано на покупку дополнительных площадей по реновации
12:25 В мире Росавиация рекомендовала не использовать воздушное пространство Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов
11:03 Город (Москва и область) Как будет работать метро в Москве в рождественскую ночь
11:00 Город (Москва и область) Как будет работать наземный транспорт в Москве в рождественскую ночь
15:33 Город (Москва и область) Северо-восточный участок планируется открыть к 2022 году
15:25 Власть Путин обратится с посланием к Федеральному Собранию 15 января в «Манеже»
10:45 Город (Москва и область) Парковка в Москве в новогодние праздники будет бесплатной
09:43 Город (Москва и область) Как работают госучреждения в Москве в новогодние праздники
09:08 Город (Москва и область) Как работает почта в Москве в новогодние праздники
09:07 Город (Москва и область) Как работают центры «Мои документы» в новогодние праздники
08:56 Город (Москва и область) Как будет работать метро в Москве в новогоднюю ночь