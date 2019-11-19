19 ноября. Mossovetinfo.ru – Жилой дом по программе реновации жилья построят в районе Кунцево, сообщает пресс-служба Москомэкспертизы.
Односекционный дом будет построен на улице Бобруйская. В доме будет 80 квартир: 28 однокомнатных, 34 двухкомнатных, 18 трехкомнатных. Две двухкомнатные квартиры будут приспособлены под нужды маломобильных граждан.
Первый этаж дома будет нежилым, в нем разместятся центр информирования населения, торговые и социально-бытовые организации. Прилегающая территория будет благоустроена, возле дома обустроят детскую и спортивную площадку, места для отдыха, плоскостную парковку, также запланировано обустройство проездов и пешеходных зон.
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