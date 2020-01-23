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Город (Москва и область)     23.01.2020 12:29

Жилой дом по программе реновации построят в районе Коптево

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Теги:  программа реновации жилья  строительство  программа реновации  Коптево  реновация жилья 

23 января. Mossovetinfo.ru – Новый жилой дом будет построен в рамках программы реновации жилья в районе Коптево, сообщает пресс-служба Москомэкспертизы.

Новый дом на 161 квартиру с подземной автостоянкой будет построен в Соболевском проезде. Пять двухкомнатных квартир будут приспособлены для маломобильных граждан.

На придомовой территории появятся детская и спортивная площадки, места для отдыха, плоскостная парковка. Кроме того, территорию возле дома благоустроят и озеленят.


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Карта места

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Теги: 
программа реновации жилья  строительство  программа реновации  Коптево  реновация жилья 

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