23 января. Mossovetinfo.ru – Новый жилой дом будет построен в рамках программы реновации жилья в районе Коптево, сообщает пресс-служба Москомэкспертизы.



Новый дом на 161 квартиру с подземной автостоянкой будет построен в Соболевском проезде. Пять двухкомнатных квартир будут приспособлены для маломобильных граждан.



На придомовой территории появятся детская и спортивная площадки, места для отдыха, плоскостная парковка. Кроме того, территорию возле дома благоустроят и озеленят.