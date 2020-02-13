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Город (Москва и область)     13.02.2020 13:55

Жилой комплекс по программе реновации построят в Нижегородском районе в 2023 году

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Теги:  программа реновации жилья  строительство  реновация жилья  Нижегородский район  программа реновации 

13 февраля. Mossovetinfo.ru – Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство жилого комплекса в рамках программы реновации жилья в Нижегородском районе Москвы, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе ведомства.

Жилой комплекс на 1028 квартир будет построен на улице Новохохловская. Комплекс будет состоять из трех отдельно-стоящих зданий, объединенных общей подземной автостоянкой.

Три корпуса будут образовывать приватное внутридворовое пространство, в котором разместят детскую площадку, места для занятий спортом и места для отдыха. На первых этажах зданий разместятся помещения общественного назначения.

Застройщиком нового ЖК выступает «Московский фонд реновации жилой застройки». Срок действия разрешения на строительства истекает в феврале 2023 года.


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Теги: 
программа реновации жилья  строительство  реновация жилья  Нижегородский район  программа реновации 

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