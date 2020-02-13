13 февраля. Mossovetinfo.ru – Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство жилого комплекса в рамках программы реновации жилья в Нижегородском районе Москвы, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе ведомства.



Жилой комплекс на 1028 квартир будет построен на улице Новохохловская. Комплекс будет состоять из трех отдельно-стоящих зданий, объединенных общей подземной автостоянкой.



Три корпуса будут образовывать приватное внутридворовое пространство, в котором разместят детскую площадку, места для занятий спортом и места для отдыха. На первых этажах зданий разместятся помещения общественного назначения.



Застройщиком нового ЖК выступает «Московский фонд реновации жилой застройки». Срок действия разрешения на строительства истекает в феврале 2023 года.