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Город (Москва и область)     13.02.2018 20:28

Жителей первого этажа пострадавшего в Звенигороде дома временно отселят – МЧС

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Теги:  Звенигород  Подмосковье  Московская область  дом  перекрытие  отселение  МЧС 

13 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - По итогам работы экспертов, обследовавших конструкции жилого дома в городском округе Звенигород Московской области после обрушения утром части перекрытий между первым этажом и подвалом, решено для «проведения работ по укреплению перекрытий» временно отселить жителей первого этажа, сообщает МЧС Подмосковья.

«В 16.00 после проверки дома комиссией принято решение жильцов дома проживающих на первом этаже (12 квартир, 33 человека) расселить в ПВР (санаторий Российской академии наук), жителям дома со второго по пятый этаж разрешено вернуться в свои квартиры.
Укрепление перекрытий первого этажа будет выполнено в течении двух дней силами Администрации. после проведения работ по укреплению перекрытий, жители вернутся в свои квартиры», - говорится в сообщении.

Утром во вторник 152 человека дома в Звенигороде были эвакуированы из-за обрушения перекрытия.


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Теги: 
Звенигород  Подмосковье  Московская область  дом  перекрытие  отселение  МЧС 

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