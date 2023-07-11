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Город (Москва и область)     14.07.2023 13:28

Жители Подмосковья столкнулись с нашествием лис - Минэкологии региона объясняет

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Теги:  лисы  Подмосковье  Московская область  Минэкологии 

14 июля — Mossovetinfo.ru — В Минэкологии Подмосковья распространило информацию, что продолжают поступать обращения граждан по поводу выхода лис к населенным пунктам. Минэкологии предупреждает, что не стоит пытаться отогнать дикое животное самостоятельно, а лучше сразу обратиться в службу 112.

Минэкологии сообщает, что "один из лидеров по числу таких обращений – городской округ Серпухов".

Получая обращение в Минэкологии МО работают " принимают доступные меры".

"Получая такие обращения, мы, разумеется, принимаем доступные нам меры, работаем с муниципалитетами, с охотхозяйствами. Однако здесь есть проблемы как правового, так и экологического порядка. Нет нормативных актов, регулирующих численность диких животных в пределах поселений. Кроме того, Подмосковье стремительно урбанизируется, а это всегда сопровождается синантропным эффектом – так в экологии называется способность диких видов постоянно существовать в непосредственной близости от людей», – сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на слова руководителя.

По словам министра, синантропизация обусловлена действиями самих людей – несвоевременным вывозом коммунальных отходов, стихийными свалками, которые провоцируют размножение грызунов – кормовой базы лис и других животных.

«Собственники земель и строений обязаны содержать их в порядке, не захламлять, организовывать своевременный вывоз отходов на утилизацию. Без этого вторжения диких видов в места поселений предотвратить не удастся», - заключил министр.

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Карта места

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Теги: 
лисы  Подмосковье  Московская область  Минэкологии 

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