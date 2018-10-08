8 октября. Mossovetinfo.ru – Жители трех пятиэтажек в Академическом районе Москвы начали переселение в новые квартиры по программе реновации жилья, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.
Переселяемые пятиэтажки расположены на улице Кедрова, в каждой из них по 80 квартир. Новые дома, в которые переселяются жильцы пятиэтажек, расположены в шаговой доступности от старых домов на улице Дмитрия Ульянова.
Район Академический стал уже девятым районом Москвы, в котором началось переселение по программе реновации.
Программа реновации была утверждена 1 августа 2017 года после принятия федеральных и городских законов. В программу вошло более 5000 домов, ее реализация рассчитана на 15 лет.
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