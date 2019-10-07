7 октября. Mossovetinfo.ru – Зона действия парковочных разрешений расширена для жителей Пресненского и Тверского районов, а также Арбата и Хамовников, сообщает пресс-служба транспортного комплекса Москвы.



Расширение касается пограничных улиц, на которых одна сторона относится к одному району, а другая к другому. Ранее на таких улицах жители одного района могли бесплатно парковаться только на «своей» стороне. Теперь на таких улицах жители обоих районов могут парковаться на обеих сторонах.



Жители Тверского и Пресненского района могут бесплатно парковаться на любой стороне Большого Палашевского, Трехпрудного и Сытинского переулков. Парковки Большого Девятинского переулка стали доступны жителям Арбата и Пресненского района. А по обеим сторонам Смоленской улицы могут бесплатно парковаться жители Арбата и Хамовников.



Данное решение было принято по просьбам жителей и муниципальных депутатов.