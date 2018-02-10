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Мнения
12.02.2018, 11:09
45% взрослых россиян пользуются ежедневно хотя бы одной из социальных сетей - ВЦИОМ
12 февраля /Mossovetinfo.ru/ - «В настоящее время 45% опрошенных россиян старше 18 лет пользуются хотя бы одной из социальных сетей почти каждый день, 62% - хотя бы раз в неделю», - показывают данные ...
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Мнения
11.02.2018, 21:14
Блинкин: пора вводить платные парковки во дворах и платный въезд в центр
11 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Для улучшения дорожной ситуации в Москве пора вводить платные парковки во дворах и платный въезд в центр заявил член общественной палаты Москвы, директор Института эко...
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Мнения
10.02.2018, 12:26
Решение суда заблокировать ролик «по Дерипаске» Навальный считает «актом цензуры» и призывает везде распространять ролик
10 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), председатель Партии Прогресса Алексей Навальный назвал принятое в пятницу решение районного суда Краснодарского края, с тре...