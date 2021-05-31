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Мнения     31.05.2021 09:31

Американский ученый предупредил об угрозе COVID-26 и COVID-32

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Теги:  коронавирус  COVID-19  исследования 

31 мая. Mossovetinfo.ru — Американский ученый, эксперт по коронавирусу и инфекционным заболеваниям Питер Хотез в эфире телеканала NBC News заявил, что необходимо тщательно изучить COVID-19, иначе в дальнейшем человечество столкнется с новыми вариантами вируса.

«Мать-природа говорит нам о том, что случится: будет COVID-26 и COVID-32, если мы полностью не поймем происхождение COVID-19», - заявил Хотез.

По мнению ученого, необходимо отправить лучших ученых эпидемиологов, вирусологов и других специалистов в китайский Ухань, чтобы они на месте смогли собрать необходимые данные и образцы, чтобы исследовать возникновение заболевания.

При этом, Хотез отметил, что без помощи со стороны Китая такая экспедиция невозможна, поэтому на Китай необходимо оказать давление, в том числе санкционное, чтобы он начал сотрудничать по данному вопросу.

В марте совместная научная группа экспертов Всемирной организации здравоохранения и Китая опубликовала доклад, в котором было объявлено, что эксперты не смогли выявить однозначную причину возникновения COVID-19 и место возникновения заболевания.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  исследования 

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