 
Актуальные темы:
Мнения     19.05.2021 08:49

Аналитик оценил вероятность резкого взлета курса рубля

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  рубль  курс валют  прогнозы 

19 мая. Mossovetinfo.ru — Российский рубль может подняться до значений 2019 года к концу текущего года или в начале 2022 года, сообщает «Прайм» со ссылкой на аналитика ГК «ФИНАМ» Андрея Маслова.

По мнению Маслова, рубль может укрепиться, если будет побежден коронавирус, и вырастут цены на нефть, что даст взрывной рост рубля.

В тоже время, сложные геополитические отношения России с Европой и США, которые остаются важнейшими экономическими партнерами России, а также негативный информационный фон вокруг России, могут привести к очередному витку ослабления рубля.

При этом, эксперт отметил, что санкционное давление оказывает на рубль довольно ограниченное влияние. Однако возможное отключение России от SWIFT и ограничение инвестиций во вторичный российской госдолг являются факторами риска.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
рубль  курс валют  прогнозы 

Возврат к списку

Лента новостей

08:59 Общество Конец мая и начало лета в Москве будут прохладными

08:49 Мнения Аналитик оценил вероятность резкого взлета курса рубля

19:35 Общество Депутат Госдумы Рашкин заразился коронавирусом

19:00 Другое «Локомотив» будет играть в «Лужниках», стадион в Черкизове могут снести

18:31 Власть Госдума приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий правила выдачи лицензий на оружие

Актуальные материалы

15:36 В России Прививку от коронавируса в России сделали 21,5 миллиона человек

09:04 Город (Москва и область) В Москве начали отключать отопление

10:12 Власть Минтруд: делать длинными майские праздники на постоянной основе не планируется

12:39 Город (Москва и область) Станцию метро «Смоленская» планируется открыть после реконструкции в июне

11:44 Город (Москва и область) Две новые станции на будущем МЦД-4 откроют до конца 2021 года

13:19 Город (Москва и область) Самый длинный эскалатор в московском метро появится на станции БКЛ

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru