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Мнения     06.06.2023 22:17

Белый дом пока не знает причин разрушения Каховской ГЭС

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Теги:  Каховская ГЭС  Новая Каховка  плотина  задвижки  разрушение  США  мнения  ответсвенность 

6 июня — Mossovetinfo.ru — США пока не знают, кто несет ответственность за разрушение Каховской ГЭС и также власти США сейчас пытаются выяснить последствия обрушения плотины сообщил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мы видели сообщения о том, что Россия несет ответственность за подрыв плотины. Мы делаем все возможное, чтобы оценить эти сообщения. И мы взаимодействуем с украинцами, чтобы собрать больше информации. Сейчас мы не можем с уверенностью сказать, что произошло»,— сообщил Джон Кирби, по информации Reuters.

Утром 6 июня глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.

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Теги: 
Каховская ГЭС  Новая Каховка  плотина  задвижки  разрушение  США  мнения  ответсвенность 

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