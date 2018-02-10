Мнения 11.02.2018, 21:14 Блинкин: пора вводить платные парковки во дворах и платный въезд в центр

11 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Для улучшения дорожной ситуации в Москве пора вводить платные парковки во дворах и платный въезд в центр заявил член общественной палаты Москвы, директор Института эко...

Мнения 10.02.2018, 11:29 Путин призвал «шире использовать так называемый конвергентный подход, природоподобные технологии»

9 февраля /Mossovetinfo/ - - Владимир Путин, на прошедшем в пятницу под его руководством в Новосибирске заседании Совета по науке и образованию призвал «шире использовать так называемый конвергентный ...