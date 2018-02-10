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Мнения     11.02.2018 21:14

Блинкин: пора вводить платные парковки во дворах и платный въезд в центр

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Теги:  Москва  дворы  центр  платный въезд  парковка  Блинкин  кнут  мнение 

11 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Для улучшения дорожной ситуации в Москве пора вводить платные парковки во дворах и платный въезд в центр заявил член общественной палаты Москвы, директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин. Мнение Блинкина опубликовано в воскресенье Интернет-порталом «Вечерняя Москва» под заголовком: «Нужен тяжелый кнут». 

«… нужно ставить вопрос о платном въезде в центр. Рано или поздно, будьте уверены, мы к этому придем», - заявил Блинкин.

«… пора вводить платные парковки во дворах. Звучит жутко, я уже слышу свист брошенных в меня камней, но другого выхода нет. Сегодня как минимум 80 процентов московских автомобилей паркуются на условиях «обычного права». Это значит, что я здесь последние 20 лет машину ставил, значит оно мое», - предлагает Директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ.

Блинкин предлагает и другие непопулярные меры, которые, по его мнению, позволят существенно увеличить стоимость владения автомобилем в Москве и снизить в городе количество личных автомобилей.
Напомним, что московские власти неоднократно заявляли, что не планируют делать въезд в город или в центр города платным. mossovetinfo.ru/news/gorod/vlasti_moskvy_ne_planiruyut_delat_vezd_v_gorod_platnym/

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Теги: 
Москва  дворы  центр  платный въезд  парковка  Блинкин  кнут  мнение 

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