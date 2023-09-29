Bloomberg: Киев оказался в безвыходной ситуации, ему придется просить мира

5 октября — Mossovetinfo.ru — Президент Украины Владимир Зеленский оказался в патовой ситуации из-за возможного сокращения помощи со стороны США, написал историк Хал Брэндс в статье для Bloomberg.



По его словам, даже при самом благоприятном исходе «самоустранение» США поставит Киев в патовую ситуацию. «А в худшем случае оно повлечет за собой постепенную сдачу позиций, Киеву придется запросить мира на невыгодных условиях», — пишет историк.



Как отметил Брэндс, другие западные союзники Киева не смогут восполнить тот объём поддержки, который оказывают США.



Он отмечает, что другие западные страны могут попытаться восполнить дефицит американской помощи, однако даже если они и предоставят Украине больше денег, их арсеналов не хватит на то, чтобы снабжать ее всем необходимым до 2025 года.



В материале отмечается, что политика помощи Украине, несомненно, становится все сложнее, поскольку поддержка республиканцев колеблется, бескомпромиссные неоизоляционисты смещают спикера Палаты представителей, а ведущие претенденты на выдвижение в президенты от Республиканской партии занимают позиции, которые скептически относятся к оказанию помощи или того хуже.



В конце минувшей недели конгресс США согласовал временный бюджет, не включив туда финансовую поддержку Украины.