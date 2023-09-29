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05.10.2023, 16:49
Bloomberg: Киев оказался в безвыходной ситуации, ему придется просить мира
5 октября — Mossovetinfo.ru — Президент Украины Владимир Зеленский оказался в патовой ситуации из-за возможного сок...
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02.10.2023, 11:23
Украина "всегда балансировала между двух империй" и сейчас "склоняется к европейским ценностям" — Боррель
2 октября — Mossovetinfo.ru — Украине предстоит "трудный бой" перед вступлением в Евросоюз, и украинское общест...
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29.09.2023, 11:44
"Заниматься просмотром порнографии надо дома, а не за рулем" - Мострансавто
29 сентября — Mossovetinfo.ru — Водитель автобуса, выехавший несколько раз на встречную полосу при просмотре порног...