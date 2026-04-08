 
Актуальные темы: переговоры
В мире     12.04.2026 11:27

США и Иран не смогли прийти к соглашению – Вэнс

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  США  Иран  Трамп  Венс  Пакистан  переговоры  Ормузский пролив  нефть  танкеры  угрозы  перемирие 

12  апреля — Mossovetinfo.ru — По итогам переговоров вице-президент США Джей Ди Вэнс, сообщил, что США сделали «окончательное и лучшее предложение», однако иранские переговорщики на условия американцев не согласились.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф встретились в Исламабаде 11 апреля, в рамках переговоров о перемирии с Ираном. Вэнс возглавляет американскую делегацию,

Bloomberg. сообщает, что США и Иран завершили марафонские переговоры без каких-либо договоренностей; американские переговорщики во главе с вице-президентом Вэнсом возвращаются домой; иранские СМИ сообщают, что новых переговоров не планируется; Вэнс заявил, что Иран не дал гарантий, что не будет стремиться к созданию ядерного оружия.

Пакистанский сенатор и бывший министр правительства Мушахид Хуссейн выразил «осторожный оптимизм» по поводу способности Исламабада вернуть США и Иран за стол переговоров, но отметил, что теперь слово за США.

Американский лидер Дональд Трамп 12 апреля заявил, что США в случае отказа Ирана пойти на уступки, предпримут систему мер по прекращению доступа к его морскому побережью.
Накануне переговоров в Пакистане несколько американских военных кораблей первый раз с начала конфликта на Ближнем Востоке пересекли Ормузский пролив. Действие не было согласовано с Ираном.

Как следствие провала на данном этапе переговоров по Ормузскому проливу сообщение что в воскресенье два пустых супертанкера попытались пройти через Ормузский пролив в Персидский залив, но в последний момент развернулись на 180 градусов, когда мирные переговоры между США и Ираном зашли в тупик. Отмечается, что неясно, почему направлявшиеся в Ирак суда Agios Fanourios I и Shalamar под флагом Пакистана, следовавшие на остров Дас в Объединенных Арабских Эмиратах, решили повернуть назад — и было ли это их решением.

В то же время Саудовская Аравия заявила, что восстановила полную пропускную способность трубопровода «Восток — Запад» на уровне около 7 миллионов баррелей в сутки и вернула объемы добычи на месторождении Манифа на прежний уровень — около 300 000 баррелей в сутки.

8 апреля США и Иран договорились о двухнедельной паузе, которая, как ожидается, позволит приостановить американо-израильскую военную кампанию в обмен на открытие Тегераном Ормузского пролива. Это даст время на достижение соглашения о прекращении войны, в результате которой погибли тысячи людей и разразился глобальный энергетический кризис.
(по материалам Bloomberg)

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
Возврат к списку

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru