12 апреля — Mossovetinfo.ru — По итогам переговоров вице-президент США Джей Ди Вэнс, сообщил, что США сделали «окончательное и лучшее предложение», однако иранские переговорщики на условия американцев не согласились.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф встретились в Исламабаде 11 апреля, в рамках переговоров о перемирии с Ираном. Вэнс возглавляет американскую делегацию,
Bloomberg. сообщает, что США и Иран завершили марафонские переговоры без каких-либо договоренностей; американские переговорщики во главе с вице-президентом Вэнсом возвращаются домой; иранские СМИ сообщают, что новых переговоров не планируется; Вэнс заявил, что Иран не дал гарантий, что не будет стремиться к созданию ядерного оружия.
Пакистанский сенатор и бывший министр правительства Мушахид Хуссейн выразил «осторожный оптимизм» по поводу способности Исламабада вернуть США и Иран за стол переговоров, но отметил, что теперь слово за США.
Американский лидер Дональд Трамп 12 апреля заявил, что США в случае отказа Ирана пойти на уступки, предпримут систему мер по прекращению доступа к его морскому побережью.
Накануне переговоров в Пакистане несколько американских военных кораблей первый раз с начала конфликта на Ближнем Востоке пересекли Ормузский пролив. Действие не было согласовано с Ираном.
Как следствие провала на данном этапе переговоров по Ормузскому проливу сообщение что в воскресенье два пустых супертанкера попытались пройти через Ормузский пролив в Персидский залив, но в последний момент развернулись на 180 градусов, когда мирные переговоры между США и Ираном зашли в тупик. Отмечается, что неясно, почему направлявшиеся в Ирак суда Agios Fanourios I и Shalamar под флагом Пакистана, следовавшие на остров Дас в Объединенных Арабских Эмиратах, решили повернуть назад — и было ли это их решением.
В то же время Саудовская Аравия заявила, что восстановила полную пропускную способность трубопровода «Восток — Запад» на уровне около 7 миллионов баррелей в сутки и вернула объемы добычи на месторождении Манифа на прежний уровень — около 300 000 баррелей в сутки.
8 апреля США и Иран договорились о двухнедельной паузе
, которая, как ожидается, позволит приостановить американо-израильскую военную кампанию в обмен на открытие Тегераном Ормузского пролива. Это даст время на достижение соглашения о прекращении войны, в результате которой погибли тысячи людей и разразился глобальный энергетический кризис.
(по материалам Bloomberg)