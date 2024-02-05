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19 февраля — Mossovetinfo.ru — Москва заняла первое место в Европе по темпам развития рельсового каркаса, более 90% по...
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Володин: предложение Украины внести останки Столыпина в обменный фонд - кощунство
13 февраля — Mossovetinfo.ru — Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал кощунством предложение Украины внести останк...
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Зеленский признал, что размышляет о замене главкома ВСУ Залужного для перезагрузки - Rai1
5 февраля — Mossovetinfo.ru — Владимир Зеленский думает о "замене ряда руководящих лиц государства, не только в воен...