19 февраля — Mossovetinfo.ru — Москва заняла первое место в Европе по темпам развития рельсового каркаса, более 90% позитивно оценивают преобразования в транспорте города за последние 10 лет, - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге."При разработке программы развития транспортного комплекса мы опирались на мнение москвичей. Более 90% позитивно оценивают преобразования в транспорте города за последние 10 лет. Жители Москвы очень довольны улучшениями. Они особенно отмечают развитие метро и появление новых видов транспорта – электробусов, МЦД и МЦК. Что касается идей о будущем, то жители Москвы считают, что оно за электротранспортом, а из новых видов транспорта может появиться беспилотный", - сообщил Собянин."Если говорить об инновационных технологиях, то, по мнению москвичей, будут активно развиваться биометрия и другие способы бесконтактной оплаты, а безопасность пассажиров будет обеспечиваться преимущественно за счет видеонаблюдения", – отметил мэр."Наша цель – сделать одну из лучших транспортных систем в мире основой для развития лучшего города Земли", – подчеркнул Собянин.Также мэр сообщил, что Москва заняла первое место в Европе по темпам развития рельсового каркаса. Вместо 182 станций метро в настоящее время горожанам доступны 430 станций метро, Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров. За 13 лет благодаря строительству новых линий в метро не осталось перегруженных перегонов.До 2030 года в городе будут открыты три новые линии метро (Троицкая, Рублево-Архангельская и Бирюлевская) и 48 станций рельсового каркаса: 39 новых станций метро и девять новых и реконструированных станций МЦД.