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Мнения     19.02.2024 08:55

Более 90% позитивно оценивают преобразования в транспорте города за последние 10 лет - Собянин

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Теги:  Москва  метро  транспорт  развитие  Собянин  власть  эффективность  мнение 

19 февраля — Mossovetinfo.ru — Москва заняла первое место в Европе по темпам развития рельсового каркаса, более 90% позитивно оценивают преобразования в транспорте города за последние 10 лет, - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

"При разработке программы развития транспортного комплекса мы опирались на мнение москвичей. Более 90% позитивно оценивают преобразования в транспорте города за последние 10 лет. Жители Москвы очень довольны улучшениями. Они особенно отмечают развитие метро и появление новых видов транспорта – электробусов, МЦД и МЦК. Что касается идей о будущем, то жители Москвы считают, что оно за электротранспортом, а из новых видов транспорта может появиться беспилотный", - сообщил Собянин.

"Если говорить об инновационных технологиях, то, по мнению москвичей, будут активно развиваться биометрия и другие способы бесконтактной оплаты, а безопасность пассажиров будет обеспечиваться преимущественно за счет видеонаблюдения", – отметил мэр.

"Наша цель – сделать одну из лучших транспортных систем в мире основой для развития лучшего города Земли", – подчеркнул Собянин.

Также мэр сообщил, что Москва заняла первое место в Европе по темпам развития рельсового каркаса. Вместо 182 станций метро в настоящее время горожанам доступны 430 станций метро, Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров. За 13 лет благодаря строительству новых линий в метро не осталось перегруженных перегонов.
До 2030 года в городе будут открыты три новые линии метро (Троицкая, Рублево-Архангельская и Бирюлевская) и 48 станций рельсового каркаса: 39 новых станций метро и девять новых и реконструированных станций МЦД.
Москва, наземное метро, схема


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Теги: 
Москва  метро  транспорт  развитие  Собянин  власть  эффективность  мнение 

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