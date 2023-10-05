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Мнения     13.10.2023 09:25

Боррель: Евросоюз не боится многополярного мира

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Теги:  Боррель  Евросоюз  Китай  КНР  многополярность  экономика  дисбаланс  регулирование  протекционизм  мнение 

13 октября — Mossovetinfo.ru — Евросоюз не боится многополярности, однако она требует регулирования, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, Об этом он написал в авторской статье для газеты South China Morning Post. 12-14 октября находится с визитом в Пекине где встретится с рядом политиков КНР, примет участие в 12-м заседании стратегического диалога ЕС - Китай.

Мы не боимся многополярного мира. Многополярный мир отражает тот факт, что богатство распространяется на всё большее число стран, и мы приветствуем это, - написал Боррель.

Также Борель отметил, многополярность требует регулирования для того, чтобы она функционировала в мирном ключе, и что с усилением многополярности наблюдается упадок многосторонности.

Также Боррель в своей статье оценил экономические отношения Китая и ЕС как далекие и от удовлетворительных и полагает, что в общих интересах сторон следует устранить дисбаланс в торговле.

Также Борель считает, что дисбаланс в экономических отношениях и его рост в значительной степени связан с постоянными трудностями, с которыми сталкиваются европейские компании при выходе на китайский рынок.

Мы неоднократно поднимали вопрос этих трудностей с китайскими властями. Недавно мы наблюдали резкий спад европейских инвестиций в Китай. Без лучшего доступа к китайскому рынку европейские инвесторы отворачиваются, - пишет он.

Боррель не исключает, что европейская общественность может потребовать усиления протекционистских мер, если сочтет, что дисбалансы в торговле с Китаем ставят под угрозу ключевые секторы европейской промышленности.

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Теги: 
Боррель  Евросоюз  Китай  КНР  многополярность  экономика  дисбаланс  регулирование  протекционизм  мнение 

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