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Мнения     29.03.2021 15:24

Эксперты прогнозируют снижение спроса на вторичное жилье в Москве

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Теги:  жилье  рынок жилья  цены  прогнозы  ключевая ставка 

29 марта. Mossovetinfo.ru — Спрос на вторичное жилье в Москве может снизиться в результате снижения повышения ключевой ставки, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на экспертов в сфере недвижимости.

По мнению экспертов, в краткосрочной перспективе повышение ключевой ставки приведет к росту стоимости обслуживания ипотечных кредитов. В связи с этим, те, кто искал жилье на вторичном рынке из-за дороговизны нового жилья, вновь могут обратить внимание на квартиры в новостройках.

В тоже время, эксперты считают, что в целом спрос на жилье на вторичном рынке будет устойчиво высоким, так как люди регулярно оказываются в ситуациях, когда проблемы с жильем необходимо решить в короткий срок.

Центробанк 19 марта повысил ключевую ставку до 4,5%. Повышение ключевой ставки произошло впервые с 2018 года.

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Теги: 
жилье  рынок жилья  цены  прогнозы  ключевая ставка 

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