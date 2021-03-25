Мнения 29.03.2021, 15:24 Эксперты прогнозируют снижение спроса на вторичное жилье в Москве

29 марта. Mossovetinfo.ru — Спрос на вторичное жилье в Москве может снизиться в результате снижения повышения ключевой ставки, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на экспертов в сфере недвижимости. ...

Мнения 25.03.2021, 13:40 Песков о курсе рубля: ничего у нас не лихорадит

25 марта. Mossovetinfo.ru — Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не согласны с утверждением о том, что на фоне ожидания новых антироссийских санкций США курс рубля «ли...