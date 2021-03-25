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Мнения
29.03.2021, 15:24
Эксперты прогнозируют снижение спроса на вторичное жилье в Москве
29 марта. Mossovetinfo.ru — Спрос на вторичное жилье в Москве может снизиться в результате снижения повышения ключевой ставки, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на экспертов в сфере недвижимости. ...
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Мнения
25.03.2021, 15:44
Минздрав рассказал о тревоге и депрессии у переболевших коронавирусом
25 марта. Mossovetinfo.ru — У 99% людей, перенесших заболевание коронавирусом, наблюдают депрессии, тревоги и другие неврологические нарушения, сообщает ТАСС со ссылкой на внештатного специалиста по м...
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Мнения
25.03.2021, 13:40
Песков о курсе рубля: ничего у нас не лихорадит
25 марта. Mossovetinfo.ru — Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не согласны с утверждением о том, что на фоне ожидания новых антироссийских санкций США курс рубля «ли...