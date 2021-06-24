 
Актуальные темы: коронавирус вакцина
Мнения     24.06.2021 16:18

Эпидемиолог Минздрава рекомендовал вакцинировать детей от COVID-19

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  коронавирус  COVID-19  вакцинация  дети  подростки 

24 июня. Mossovetinfo.ru - Главный внештатный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико заявил, что в вакцинации от коронавируса нуждаются не только взрослые, нои дети, сообщает РИА Новости.

В ходе круглого стола «Детское здравоохранение: как повысить доступность инновационных технологий и профилактических мер» в Совете Федерации, Брико заявил, что несмотря на то, что дети переносят заболевание легко, тем не менее они являются источником инфекции для групп риска. В связи с этим детей также необходимо вакцинировать от коронавируса.

«Я думаю, что расширение возрастных диапазонов по вакцинации против коронавирусной инфекции - это неизбежно», - заявил эпидемиолог.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приняла решение включить детей и подростков в перечень тех, кто должен быть вакцинирован от коронавируса.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
коронавирус  COVID-19  вакцинация  дети  подростки 

Возврат к списку

Лента новостей

16:18 Мнения Эпидемиолог Минздрава рекомендовал вакцинировать детей от COVID-19

14:56 Общество В Москве побит температурный рекорд для 24 июня

14:16 В России С 1 августа все курорты Краснодарского края закроются для непривитых граждан

13:54 Город (Москва и область) Как будут работать QR-коды для посещения кафе и ресторанов в Москве

13:11 Власть Песков назвал инцидент с британским кораблем сознательной провокацией

Актуальные материалы

09:39 Город (Москва и область) В павильонах «Здоровая Москва» с 21 июня временно можно сделать только прививку от COVID-19

10:18 Город (Москва и область) Собянин отменил с 21 июня режим нерабочих дней в Москве

13:20 Общество Миронов: фракция «СР» в Госдуме уверенно занимает второе место по количеству внесенных и принятых законов

08:24 Город (Москва и область) Как будут работать центры госуслуг «Мои документы» с 15 по 19 июня

08:11 Город (Москва и область) Как будут работать поликлиники в Москве с 15 по 19 июня

11:32 Город (Москва и область) Сделавшие прививку от коронавируса в Москве получат шанс выиграть автомобиль

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru