25 мая. Mossovetinfo.ru – Массовая вакцинация от коронавируса в России может стартовать уже в начале осени, сообщил журналистам директор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ) Александр Гинцбург.
По словам Гинцбурга, массовая вакцинация не может пройти одномоментно, она займет не менее полугода в самом лучшем случае, а весь процесс вакцинации может продлиться до 9 месяцев.
Гинцбург также рассказал, что у сотрудников НИЦЭМ, которые неофициально испытывали вакцину на себе, были выявлены антитела к коронавирусу. Также, директор НИЦЭМ сообщил, что производство вакцины планируется начать к концу лета.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что клинические испытания вакцины от коронавируса начнуться в России в июне, а первые вакцины появятся в последней декаде июля.
На 25 мая в России выявлено 353 427 случаев во всех регионах. На данный момент заражены коронавирусом 230 996 человек.
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