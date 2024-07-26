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Мнения     31.07.2024 20:06

Генпрокурор: резонансные теракты в «Крокусе» и Дагестане стали возможны и из-за просчетов властей

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Теги:  Краснов  Генпрокурор  реагирование  власти  просчеты  терроризм  противодействие  мнение 

31 июля — Mossovetinfo.ru — В Генпрокуратуре России под председательством Игоря Краснова подведены итоги работы органов прокуратуры в 1-ом полугодии 2024 года, - целый ряд резонансных, трагических событий потребовал максимальной концентрации надзора, сообщает сайт Генпрокуратуры России.

«Совершением террористических актов в Московской области («Крокус сити холле» – ред.), Республике Дагестан брошен вызов правоохранительной системе, всему российскому обществу», – сказал Игорь Краснов, «Во многом это стало возможным вследствие допущенных просчетов со стороны уполномоченных органов власти, что требует от нас принципиально другого уровня проведения проверок и реагирования в сфере противодействия терроризму», – добавил он.

В апреле 2023 года Генеральный прокурор Игорь Краснов заявил о существенно возросших рисках диверсий и терактов в различных частях России и сейчас завершается масштабная проверка исполнения региональными органами государственной власти и местного самоуправления законодательства о противодействии терроризму, о гражданской обороне, сообщало ИА Моссовет. Краснов также отметил, что результаты проверок будут рассмотрены на координационном совещании руководителей правоохранительных органов, по итогам которого будут приняты дополнительные меры для повышения уровня антитеррористической защищенности.

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Теги: 
Краснов  Генпрокурор  реагирование  власти  просчеты  терроризм  противодействие  мнение 

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