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Мнения     02.04.2021 12:09

Гинцбург: победить пандемию COVID-19 к осени не удастся

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Теги:  Александр Гинцбург  коронавирус  пандемия  перспективы  мнение 

2 апреля. Mossovetinfo.ru — Победить пандемию коронавируса к осени не удастся, заявил в интервью РИА Новости директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург.

При этом, по словам Гинцбурга, в России благодаря вакцинации процесс станет управляемым.

«Такая цель стоит, и я уверен, что мы ее достигнем» - заявил руководитель НИЦ имени Гамалеи.

В конце марта замминистра здравоохранения Татьяна Семенова заявила, что, судя по показателям, в России начинается третья волна заболеваемости коронавирусом.

В ответ глава Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский рассказал, что в Роспотребнадзоре не ожидают третьей волны коронавируса в России.

Пресс-секретарь президента Россси Дмитрий Песков, комментируя возможность возникновения третьей волны коронавируса, заявил, что сейчас невозможно говорить о победе над коронавирусом, однако существующая динамика заболеваемости является поводом для «осторожного оптимизма».

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Теги: 
Александр Гинцбург  коронавирус  пандемия  перспективы  мнение 

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