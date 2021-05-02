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Мнения     02.05.2021 17:08

Глава МИД Британии предложил странам G7 бороться с недостоверной информацией, исходящей из России

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Теги:  Британия  МИД  G7  мнение  Россия  дезинформация 

2 мая. Mossovetinfo.ru - Участники группы G7, по предложению Британии, которая в 2021 году председательствует в группе, рассмотрят вопрос о создании механизма быстрого реагирования для противодействия российской пропаганде, сказал агентству Reuters министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

По его мнению, для отстаивания демократии и открытости рынков необходимо создание коллективных механизмов быстрого реагирования по сдерживанию российской "пропаганды и дезинформации".
Также Рааб полагает, что необходимо разрушить ряд препятствий между G7 и странами-единомышленниками, чтобы создать широкую сеть союзников. "Когда мы видим ложь, пропаганду или фейковые новости, мы должны реагировать на это не по отдельности, а все вместе ", - подчеркнул глава британского МИД.

С 3 по 5 мая в Лондоне пройдет первая за два года очная встреча министров иностранных дел G7.

Накануне майских праздников министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что уже появилась база для создания аналога международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил, что Россию могут отключить от SWIFT. 

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Теги: 
Британия  МИД  G7  мнение  Россия  дезинформация 

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