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Мнения     16.04.2021 10:17

Греф оценил последствия новых санкций США для экономики

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Теги:  США  санкции  Герман Греф 

16 апреля. Mossovetinfo.ru — Американские санкции на госдолг России не приведут к последствиям для российской экономики, программа заимствований будет выполнена, заявил глава сбербанка Герман Греф.

«Мы всегда соотносим программу заимствований с нашими возможностями, и вне зависимости от того, как будет складываться ситуация на внешних рынках, мы сможем её выполнить. Похоже, что ситуация складывается более оптимистично, в том числе для бюджета. Поэтому в текущей ситуации я не вижу больших проблем», - приводит слова Грефа РИА Новости.

Глава сбербанка отметил, что санкции наложены не на весь суверенный долг России, а только на покупку новых облигаций. По мнению Грефа, если бы санкции были наложены на весь российский госдолг, это нанесло бы вред самим американским держателям. Владельцы бросились бы распродавать российские долговые бумаги и у покупателей из других стран, в том числе из России, появилась бы возможность очень дешево их купить.

Греф также отметил, что за последнее время санкции против России введены практически во всех областях, и в этой ситуации Россия научилась быстро к ним адаптироваться.

Днем ранее Белый дом объявил о введении нового пакета антироссийских санкций, среди которых и санкции на суверенный долг России.

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Теги: 
США  санкции  Герман Греф 

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