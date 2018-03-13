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Мнения     13.03.2018 17:53

Гринпис: причина мусорных протестов — в бездействии властей столичного региона

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Теги:  Ядрово  ТБО  мусор  отходы  заводы  Собянин  Воробьев  Гринпис  мнение 

13 марта, Mossovetinfo.ru - Гринпис России считает, что задержания людей, протестующих против полигона «Ядрово» недалеко от Волоколамска, — это неадекватная реакция властей на проблему отходов и призывает власти Москвы и Подмосковья «немедленно пересмотреть свои взгляды на решение мусорной проблемы».

«Любой гражданин Российской Федерации по конституции имеет право на благоприятную окружающую среду. Кроме того, люди имеют право проводить мирные собрания, обращать внимание властей на проблему мусора и выражать своё мнение по поводу работы полигона вблизи их места жительства», - также отмечает Гринпис России в материале на сайте организации.

По мнению Гринпис, московские власти «так и не смогли организовать полноценную систему раздельного сбора и переработки отходов» и если за время, пока власти столицы экспериментируют, «Великобритания успела увеличить долю перерабатываемых отходов с 7% до 45%, а Сан-Франциско — с 40% до 80%», - «в столице по-прежнему перерабатывается не более 5-10% отходов».

«Вместо того чтобы избивать и задерживать местных жителей, которые уже не могут жить рядом с растущими свалками, властям Москвы и Подмосковья необходимо немедленно пересмотреть свои взгляды на решение мусорной проблемы и перейти к конкретным мерам по её решению. В первую очередь — полноценно развивать раздельный сбор и переработку отходов, а также принять меры по сокращению образования отходов. Сергею Собянину и Андрею Воробьёву стоит инициировать решение вопроса избыточной одноразовой упаковки на федеральном уровне», - заявляет Гринпис России.

Также Гринпис прогнозирует большее ожесточение протестов по мусорной тематике. «Очевидно, что протесты людей станут ещё более ожесточёнными, если чиновники не одумаются», — говорит Дмитрий Артамонов, руководитель проекта «Ноль отходов» Гринпис России.

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Теги: 
Ядрово  ТБО  мусор  отходы  заводы  Собянин  Воробьев  Гринпис  мнение 

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