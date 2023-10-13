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Мнения     06.11.2023 22:05

Гуттериш назвал события в секторе Газа «кризисом человечества»

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Теги:  Гутерриш  пресс-конференция  Израиль  Газа  ЦАХАЛ  ХАМАС  кризис  мнение 

6 ноября — Mossovetinfo.ru — Гуманитарная ситуация в секторе Газа — это «кризис человечества», заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на пресс-конференции по Ближнему Востоку. Трансляция велась на YouTube-канале организации.

«Ночной кошмар Газы — это больше, чем гуманитарный кризис. Это кризис человечества», — сказал он.

«Никакая сторона в конфликте не является выше международного гуманитарного права», — подчеркнул Гутерриш.

Гутерриш отметил, что операции ЦАХАЛ в регионе и бомбардировки анклава «поражают гражданское население, больницы, лагеря беженцев, мечети, церкви и объекты ООН, включая убежища». «Никто не находится в безопасности», — сказал генсек.

Генсек ООН указал на необходимость увеличить финансирование помощи сектору Газа и немедленно добиться освобождения заложников.

Также Гутерриш осудил ХАМАС, который использует гражданских в качестве «живого щита» и запускает ракеты в сторону Израиля.

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Теги: 
Гутерриш  пресс-конференция  Израиль  Газа  ЦАХАЛ  ХАМАС  кризис  мнение 

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