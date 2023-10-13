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06.11.2023, 22:05
Гуттериш назвал события в секторе Газа «кризисом человечества»
6 ноября — Mossovetinfo.ru — Гуманитарная ситуация в секторе Газа — это «кризис человечества», заявил генеральный с...
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03.11.2023, 07:06
Медведев в статье в РГ предупредил о рисках столкновения Польши с Россией и Белоруссией
3 ноября — Mossovetinfo.ru — Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев написал аналитическую ...
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13.10.2023, 09:25
Боррель: Евросоюз не боится многополярного мира
13 октября — Mossovetinfo.ru — Евросоюз не боится многополярности, однако она требует регулирования, заявил верховн...