Гуттериш назвал события в секторе Газа «кризисом человечества»

6 ноября — Mossovetinfo.ru — Гуманитарная ситуация в секторе Газа — это «кризис человечества», заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на пресс-конференции по Ближнему Востоку. Трансляция велась на YouTube-канале организации.



«Ночной кошмар Газы — это больше, чем гуманитарный кризис. Это кризис человечества», — сказал он.



«Никакая сторона в конфликте не является выше международного гуманитарного права», — подчеркнул Гутерриш.



Гутерриш отметил, что операции ЦАХАЛ в регионе и бомбардировки анклава «поражают гражданское население, больницы, лагеря беженцев, мечети, церкви и объекты ООН, включая убежища». «Никто не находится в безопасности», — сказал генсек.



Генсек ООН указал на необходимость увеличить финансирование помощи сектору Газа и немедленно добиться освобождения заложников.



Также Гутерриш осудил ХАМАС, который использует гражданских в качестве «живого щита» и запускает ракеты в сторону Израиля.