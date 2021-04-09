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Мнения     09.04.2021 15:36

Инфекционист рассказал о причинах роста заболеваемости COVID-19 в Москве

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Теги:  коронавирус  COVID-19  заболеваемость  ограничения 

9 апреля. Mossovetinfo.ru — Рост заболеваемости коронавирусом в Москве может быть обусловлен несоблюдением ограничительных мер и возможными мутациями вируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на доцента кафедры инфекционных болезней РУДН Сергея Вознесенского.

Инфекционист отметил, что предыдущее снижение заболеваемости обусловлено формированием естественного иммунитета и вакцинацией населения.

Однако у всех 100% населения иммунитет не сформировался, поэтому новые случаи заболевания вполне логичны.

«Тем не менее, мы видим, что то плато, которое сформировалось на протяжении уже около двух недель, оно остается. Следовательно, можно предполагать, что вероятными побудившими мотивами является то, что те ограничения, которые имеют место быть, я имею в виду масочный режим и запрет на проведение массовых мероприятий, не везде на 100% выполняется», - заявил Вознесенский.

Инфекционист выразил мнение, что в ситуации с коронавирусом расслабляться рано, однако и об ужесточении ограничительных мер пока говорить не стоит. Такой шаг возможен при резком росте заболеваемости хотя бы в течение недели.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 8 апреля в Москве выявлено максимальное число новых случаев заражения коронавирусом с конца января.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  заболеваемость  ограничения 

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