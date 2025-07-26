12 августа — Mossovetinfo.ru — Информационная война в мире идет одновременно за прошлое, настоящее и будущее, от ее исхода будет зависеть многое, мы наблюдаем злонамеренную синергию для глубинной переделки истории на новом технологическом уровне. Об этом заявила в интервью изданию «Эксперт
» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По мнению Захаровой, переписывание истории можно рассматривать как «потенциальный суперфейк Запада».
«Для оправдания агрессии и канализации накапливающегося в обществе негатива против России развернута многокомпонентная диффамационная кампания, подпитываемая постоянными провокациями, фейками и прямой ложью», - отмечает Захарова.
Дипломат полагает, что «становление многополярного мира, появление новых по-настоящему независимых и суверенных центров силы пугает Запад, цепляющийся за ускользающую гегемонию».
«То, что мы наблюдаем в последние годы,- подмена фактов, война с памятниками с целью уничтожения физических свидетельств подвигов советского народа, реабилитация нацистов и обеление коллаборационистов, переписывание школьных и университетских учебников истории, применение технологий ИИ в псевдодокументальной хронике и в целях подделки архивов - все это указывает на возможную злонамеренную синергию этих отдельных элементов для глубинной переделки истории на новом технологическом уровне», - полагает Захарова.
«Таким образом, информационная война идет одновременно за прошлое, настоящее и будущее. От ее исхода и наших усилий на этом направлении будет зависеть многое - нельзя расслабляться ни на секунду», - отметила Захарова.
Захарова отмечает что в период, когда фейки генерируются в промышленных масштабах необходимо соблюдать цифровую гигиену.
«Все форматы медиа сегодня тесно связаны. Бóльшая часть информпотоков и поводов генерируется в цифровом пространстве, в соцсетях, а затем проникает и в традиционные СМИ, на ТВ, радио и в газеты. Это работает и в обратную сторону. Наверное, можно было бы сказать, что там, где есть редакционный и экспертный фильтр, более надежные каналы информации. Но мы видим на примере западных мейнстримовых медиа, что и традиционная пресса может генерировать фейки в промышленных масштабах.
Можно ли и как уберечься? Необходимо соблюдать цифровую гигиену, всегда проверять источники, официальные ресурсы и смотреть оригинал того или иного высказывания, реплики. Сегодня навыки по проверке фактов, или фактчекингу, не только удел профессионалов, но и обязанность каждого», - сказала Захарова.
В июле, в авторской статье, «НеоколонИИализм
», Мария Захарова высказала мнение, что новый визионерский проект глобального глубинного государства - это искусственный интеллект, который становится не столько инструментом прогресса, сколько рычагом давления, средством перераспределения власти в мире.
Захарова полагает, что в погоне за этим безусловным лидерством в сфере ИИ, статусом «властителя судьбы человечества», есть риск оказаться совсем не в том будущем, какое рисуют сторонники цифрового перехода.